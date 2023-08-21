Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик России (фото) |
Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина |
Украина атаковала Москву беспилотниками |
В ФСБ предложили Путину отправить в отставку Герасимова и Шойгу |
Главное Общество

В поселке Шувалан море загрязнено нефтяными отходами

В поселке Шувалан море загрязнено нефтяными отходами

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности Азербайджана и Управления комплексного экологического мониторинга Каспия изучили жалобу в связи с нефтяным загрязнением моря в поселке Шувалан Хазарского района.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы экологической безопасности.

Официальный представитель Службы Бахруз Мухаммедов сообщил, что в ходе разбирательства по жалобе были выявлены нефтяные пятна на скалистой местности на расстоянии 200 метров у береговой линии, а также на морской поверхности.

«Были взяты соответствующие образцы морской воды и образцы на суше на загрязненной территории, в настоящее время исследования продолжаются», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
В поселке Шувалан море загрязнено нефтяными отходами
Общество

В поселке Шувалан море загрязнено нефтяными отходами

2023/08/21, 19:56
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на 32 млн манатов (видео)
Общество

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на 32 млн манатов (видео)

2023/08/21, 19:15
Немат Панахлы на своем Land Cruiser нарушил ПДД на сумму более 1000 манатов
Общество

Немат Панахлы на своем Land Cruiser нарушил ПДД на сумму более 1000 манатов

2023/08/21, 18:38
МИД: Армения поддерживает терроризм на государственном уровне
Общество

МИД: Армения поддерживает терроризм на государственном уровне

2023/08/21, 18:10
AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно
Общество

AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты из Баку в Нахчыван и обратно

2023/08/21, 17:19
Агентство Азербайджана по разминированию об итогах работы за неделю
Общество

Агентство Азербайджана по разминированию об итогах работы за неделю

2023/08/21, 16:10
Абшеронские пляжи атаковали медузы
Общество

Абшеронские пляжи атаковали медузы

2023/08/21, 14:01
Депутат о бегстве сепаратистов из Ханкенди: Процесс должен завершиться к концу года
Общество

Депутат о бегстве сепаратистов из Ханкенди: Процесс должен завершиться к концу года

2023/08/21, 13:51
Завтра в Баку будет +36°
Общество

Завтра в Баку будет +36°

2023/08/21, 13:00