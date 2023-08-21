Состоялся азербайджано-узбекский бизнес-форум (фото)

85 Просмотров

В Баку состоялся азербайджано-узбекский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие представители двух стран из различных государственных структур и предприниматели, работающие в сферах сельского хозяйства, пищевой и текстильной промышленности, фармацевтики, строительства, туризма, логистики и других областях.

В ходе выступления на бизнес-форуме министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что политическая воля и совместные усилия лидеров Азербайджана и Узбекистана вывели отношения между странами на уровень стратегического партнерства. Более 160 подписанных документов, в том числе Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, создают прочную двустороннюю договорно-правовую базу. Сотрудничество с Узбекистаном носит многовекторный характер и охватывает самые разные секторы экономики, реализуются совместные проекты, осуществляются взаимные инвестиции. Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд внесет существенный вклад в дальнейшее укрепление экономического партнерства, стимулирование инвестиционной активности, развитие связей между регионами и бизнес-сообществами наших стран. Стремительное развитие отношений оказывает позитивное влияние на торговую динамику, однако существует большой потенциал для увеличения торгового оборота и в этой сфере важна интенсификация инициатив.

В рамках мероприятия была представлена информация о реализуемых инвестиционных проектах, в том числе по созданию в Азербайджане предприятий в области автомобильной и текстильной промышленности, хлопководческого кластера. Отмечена эффективная совместная деятельность в сфере энергетики. Одним из перспективных направлений сотрудничества является сфера транспорта, в этом плане стороны обладают большим потенциалом в рамках Среднего коридора.

Участники бизнес-форума были проинформированы о благоприятной инвестиционной среде Азербайджана, реализуемых экономических реформах, действующих в стране промышленных зонах, Свободной экономической зоне Алят, проектах на освобожденных от оккупации территориях, возможностях для инвесторов. Подчеркнуто, что Узбекистан строит в Физули школу на 960 учащихся. Братской стране выражена благодарность за активное участие в реинтеграции освобожденных от оккупации земель. Существуют хорошие перспективы для расширения партнерства с узбекскими компаниями в сферах промышленности, торговли, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, туризма и по другим направлениям.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов отметил, что стратегический подход глав государств вносит значимый вклад в развитие всестороннего сотрудничества между нашими странами, имеющими общие исторические корни и ценности, укрепляется двустороннее торгово-экономическое партнерство. Было отмечено, что на фоне расширения связей большое значение имеет организация деловых встреч предпринимателей, изучение новых направлений и возможностей для сотрудничества и реализация совместных проектов. Благоприятная бизнес-среда Азербайджана является привлекательной для узбекских предпринимателей и придает импульс для развития партнерства.

Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Мурат Мирзаев выступили с презентациями инвестиционных и торговых возможностей Азербайджана и Узбекистана. Председатель правления Уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров рассказал о возможностях СЭЗ. Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов предоставил информацию о деятельности структуры, возможностях расширения связей между деловыми кругами. Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов поделился видением дальнейшего развития бизнес-связей, а также создания делового совета, в который войдут работающие в различных сферах предприниматели.

В рамках бизнес-форума были подписаны соглашения, предусматривающие сотрудничество Азербайджана и Узбекистана по различным направлениям, в том числе в сферах металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики.

Мероприятие продолжилось встречами в b2b-формате.