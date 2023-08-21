Британский МИД запретил называть РФ, Китай и Иран враждебными государствами

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МИД Великобритании запретил чиновникам называть Россию, КНР и Иран «враждебными государствами». Об этом пишет британская газета The Times.

«Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими», — указывает издание.

Отмечается, что британским госслужащим отныне запрещено использовать термин «враждебное государство» в официальном документообороте, а также в переписке по электронной почте и в мессенджерах, что может рассматриваться как «часть усилий по улучшению дипломатических отношений с Китаем».

По данным The Times, в уже существующих документах чиновники заменили словосочетания «враждебные государства» и «враждебная государственная деятельность» на «враждебные акторы» и «государственные угрозы» соответственно.