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Продолжавшийся почти 40 лет рост экономики Китая прекратился

Продолжавшийся почти 40 лет рост экономики Китая прекратился

Почти за 40 годами непрерывного экономического роста в Китае может последовать затяжная стагнация, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Обозреватели издания уверены, что «китайский век» — время, когда экономика КНР доминировала на мировой арене — подошел к концу.

На протяжении десятилетий Китай инвестировал в строительство заводов, небоскребов и дорог, что вывело страну из бедности и превратило ее экономику в одну из крупнейших в мире. Однако сейчас данная экономическая модель себя исчерпала и уже не помогает «тонущему в долгах» государству. Кроме того, у Пекина заканчиваются возможности для продолжения строительства, в некоторых частях Китая простаивают мосты и аэропорты, пустуют миллионы квартир, а окупаемость инвестиций резко сократилась.

Авторы статьи считают, что в текущей ситуации давние амбиции Китая обогнать США вряд ли когда-либо реализуются. Более того, китайская экономика может пережить аналогичный спад, что испытывала Япония с конца 90-х годов, когда лопнул пузырь на рынке недвижимости и привел к многолетней дефляции. То же может произойти и на рынке недвижимости КНР — уже сейчас из-за падения спроса и роста инфляции многие застройщики в стране оказались на грани банкротства.

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