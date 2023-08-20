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Украинские летчики повышают свои навыки в Великобритании и Швеции

Украинские летчики повышают свои навыки в Великобритании и Швеции

Украинские летчики 2023 и 2016 годов выпуска уже поехали на обучение в Великобританию и Швецию. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«Я, как командующий Воздушных сил, понимаю, что наше будущее за молодыми пилотами. Поэтому я принял решение, и в Великобританию на обучение поехали пилоты выпуска этого 2023 года. Что касается Швеции: туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом», – проинформировал Олещук.

По его словам, система подготовки в этих странах является «достаточно гибкой» – к каждому украинскому пилоту инструктора подходят индивидуально.

«Накануне подготовки два моих пилота были протестированы инструкторами Соединенных Штатов Америки. Если взять общую подготовку, по которой они занимаются, то общая подготовка составляет 32 месяца. По нашим двум пилотам было принято решение, что они смогут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца», – подчеркнул Олещук.

Он рассказал, что важным фактором отбора для обучения стало знание английского языка.

«Знание английского языка – это ключевое. Потому что здесь не должен работать переводчик, – указал Олещук. – Поэтому все пилоты протестированы, есть высокий уровень, есть средний, несколько ниже, но мы отобрали пилотов, которые уже учатся в странах».

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