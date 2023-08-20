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Главное Общество

В Азербайджане прошли проливные дожди

В Азербайджане прошли проливные дожди

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, по данным на 10:00 20 августа погодные условия в стране были нестабильными, местами прошли проливные дожди, была гроза.

В некоторых районах Большого Кавказа осадки были интенсивными.

В Габале выпало 34 мм (50% месячной нормы), в Шеки – 20 мм (36% месячной нормы), в Грызе – 14 мм, в Гахе – 10 мм, в Исмаиллы, Халтане, Шахдаге, Шамахы, Огузе, Губе, Алтыагадже Гусаре, Шабране, Гобустане, Балакяне, Нефтчала – до 7 мм осадков.

Западный ветер временами усиливался в Джейранчеле до 18 м/с, в Шамахы – до 17 м/с.

Как и ожидалось, температура воздуха несколько понизилась по сравнению с первой половиной августа и составила в Баку и на Абшеронском полуострове 32-35 градусов тепла, в Нахчыванской АР 36-38 градусов тепла, в низменных районах 33-39 градусов тепла, в горных районах 27 градусов тепла.

Ожидается, что с вечера 20 августа осадки постепенно прекратятся, а днем ​​21-22 августа будет преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

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