Чего хочет мадам Колонна от господина Ван И в Карабахе?

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После фиаско в Нигере, в Совбезе ООН по обсуждению карабахского вопроса и полного отсутствия чувствительности Баку к диктату Парижа, а также размытой ниши последнего в украинских событиях, глава МИД Франции решила обратиться к своему китайскому коллеге – вероятно, за поддержкой, и наверняка – впустую.

Министерство иностранных дел Франции распространило информацию, в соответствии с которой состоялась телефонная беседа между главой этого ведомства Катрин Колонна и ее китайским коллегой Ван И. И в этом не было бы ничего загадочного, если б не текущие события, в том числе, на другом континенте, до которого Франции, по идее, не должно быть дела, однако она в них завязла – речь, в частности, о военном перевороте в Нигере и просьбе к французским военным в этой стране на выход; безрезультатном, для армянской стороны, рассмотрения в Совбезе ООН карабахского вопроса, в котором Париж лоббирует интересы «голодающего Арцаха» и Армении. А также не вполне понятной роли Франции в украинской войне, по которой, не в унисон официальному Парижу, высказался экс-президент Франции Николя Саркози: получилось, что в пользу правых сил.

Как сообщает МИД Пятой республики, то есть одного из внешнеполитических ведомств коллективного Запада, ведомого Вашингтоном, отношение которого к Китаю хорошо известно, Катрин Колонна и Ван И «среди прочих вопросов» обсудили ситуацию в Карабахе, Нигере и Украине. Странный географический разброс, не правда ли?

Украинский вопрос освещен, если исходить из официальной информации, более или менее сносно: Колонна отметила влияние Пекина на Москву и призвала первый убедить Россию «прекратить агрессивную войну (против Украины) и соблюдать международное право». Речь также шла (ее вела Колонна) об усилиях по преодолению последствий российской агрессии, в частности, в контексте продовольственной безопасности. Словом, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить диалог по всем вышеуказанным вопросам.

О том, что никакой расшифровки беседы о Карабахе не было, будет сказано ниже. Здесь же стоит напомнить, что Пекин официально не поддерживает ни одну из сторон российско-украинского конфликта, не помогает России в обходе санкций, не поставляет ей вооружение и продукцию двойного назначения. Кричать о том, что это не так, можно сколько угодно, но Китай ни разу не был пойман за руку.

Не в чем его упрекнуть и в карабахском вопросе – МИД Франции в своем сообщении о беседе с Ван И только упомянуло, что «Карабах» произносился, но о «гуманитарном кризисе» в нем, о чем так любит говорить Париж на разных международных площадках и просто в эфир – ни слова. И в Армении на это обратили внимание, однако без истерики: закатывать сцены Пекину – все равно что мочиться на дальнюю планету.

Не стоит, однако думать, что Карабах был упомянут походя: МИД Франции не стал развивать эту тему, вероятно, потому, что Парижу не понравился ответ (или молчание) Пекина по соответствующей проблематике. Еще один вариант: упоминание Карабаха было сделано Парижем напоказ – дескать, «мы с вами, не забываем, стараемся».

Известно, что Пекин не увлекается вмешательством в дела других стран, хотя и имеет в конкретных регионах свои интересы и без шума их продвигает. Но, думается, в случае с армяно-азербайджанским конфликтом его интерес – разумеется, не озвученный, – состоит в реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» – в Европу преимущественно в обход России. И один из его маршрутов пролегает из Казахстана в Азербайджан через Каспийское море, далее по Грузии и Турции с выходом на Европу. А открытие Зангезурского коридора, которому так упорно противится Армения, предоставит Пекину еще одно ответвление для выхода в Европу через Южный Кавказ.

Бросаться, сломя голову, на решение этого вопроса в пользу, в первую очередь, Азербайджана и Турции, Пекин, конечно, не будет – он, по своему обыкновению, занял выжидательную позицию: во главу угла китайцы ставят безопасность, которую взялась обеспечить ФСБ России. Вопрос – насколько «железной» она будет. Так что Пекин, по идее, должен безмолвствовать, если можно так выразиться, в пользу Азербайджана, являющегося одним из основных звеньев «Одного пояса, одного пути».

Между тем в Армении питают надежды на то, что Карабахом может заняться Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которой не состоят ни Азербайджан, ни собственно Армения, ни Турция, и ведущая роль в которой принадлежит Китаю. Но станет ли он (по аналогии с Гонконгом) разговаривать с Баку на тему предоставления Карабаху статуса особого административного района – скажем, офшора в составе АР, не имеющего суверенной политики или армии?

Теоретически, Пекин мог бы завести речь об этом с Баку, который, в соответствии с такой схемой, сохраняет свою территориальную целостность и снижает градус напряженности в регионе. Но китайцы вряд ли возьмут на себя столь сомнительную миссию (а проигрывать они не любят), поскольку Азербайджан – почти наверняка – ее не поддержит: даже для того, чтобы Запад и Россия оставили его в покое в контексте Карабахского региона. Кроме того, случись такой расклад на практике, Запад взовьется до небес, поскольку он автоматически потеряет рычаги давления как минимум на Азербайджан и Россию, глобально «ущемит» свой имидж «вершителя судеб». И, что главное, Баку очень конкретно проводит интеграционную политику, не вписывающуюся в вариант чего-то, даже отдаленно напоминающего отношения Гонконга с метрополией. Так что, можно сказать, Армения пролетела и тут: ШОС ей не поможет. И для «Арцаха» такой вариант – тоже не вариант: он требует полной, хоть и нереальной независимости.

Стоит обратить внимание, на каком фоне место имела беседа глав МИД Китая и Франции. Во-первых – Нигер: французов из него, грубо говоря, поперли. Но, как оказалось, не вполне (или делается вид): назначенный мятежниками премьер Али Махаман Ламин Зейн уверяет, что его страна не собирается сотрудничать с Россией или с ее частной военной компанией «Вагнер»; что она против ухода Франции из Нигера, уже разорвавшего сотрудничество с Парижем в различных сферах.

Как сказал Зейн в интервью The New York Times, «Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали». А «уважают» Нигер настолько, что французские военные сопротивляются своему выводу из этой страны и даже стреляют в местных жителей – колониальные отношения в действии. Что касается свергнутого президента Нигера, мятежники не планируют причинять ему вред за отсутствием в стране «традиции насилия». Но это неправда: в 1999 году президент Нигера был убит военными.

А правда в том, что, по информации ООН, спецпредставитель этой организации по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправится (или уже направился в Нигер) для переговоров с военными, захватившими власть. А также с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки с целью обсуждения вмешательства (скорее всего, военного) организации в ситуацию в Нигере.

Спрашивается, почему вопрос Нигера обсуждался с Китаем и какое он имеет к нему отношение – в контексте влияния на ситуацию. МИД Поднебесной, естественно, выразило свою обеспокоенность обстановкой в Нигере и надежду, что разногласия будут урегулированы мирным путем. Но, заметим, в Нигере находятся граждане КНР, и власти последней поддерживают с ними постоянную связь: опять же – главное, безопасность. Но уже известно, что китайские компании не собираются уходить из Нигера из-за военного переворота – они работают в африканских странах десятилетиями, – а, как известно, бизнес имеет прямое влияние на политику (и в обратном порядке). Поэтому с большой долей вероятности можно предполагать, что Колонна именно этого и добивалась от Китая.

Что же касается Украины, то Францию сильно «подвел» ее экс-президент Николя Саркози, озвучив то, о чем многие сейчас говорят в ее политических и «простых» кругах. А именно: в интервью Figaro он заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины – иллюзия. И что Украине нет места в Евросоюзе (и в НАТО – тоже, сказал он другому изданию), и зря Брюссель дает ей «ложные обещания». Прозвучало это практически параллельно с заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулеба о невозможности переговоров с Россией.

Как уже было сказано, во Франции это мнение популярно, но оно не приветствуется официальным Парижем – ведь, к тому же, Саркози выступил за референдум по территориальным уступкам России. Тут невольно вспоминается Корсика, жителям которой французы даже запретили использовать родной язык.

Вы спросите, при чем тут Китай? А при том, что он зримо и незримо – везде и всегда. И что Париж, как и другие западные столицы, взял за привычку остервенелую политическую торговлю с двойными, а то и тройными стандартами. Ведь Китай сейчас озабочен Тайванем, то есть сепаратизмом, так что «торг уместен». Но то, что дозволено Парижу или, скажем Мадриду (Корсика, Каталония), то не дозволено Азербайджану, справедливо претендующему на свои территории.

Китай – страна более чем влиятельная, хоть ее и стараются преподнести как мировое зло, с которым надо бороться в планетарном масштабе. Но в китайской политике дураков нет, и обаять-уболтать ее мадам Колонна не сможет: ни в карабахском вопросе, ни в нигерийском, ни в украинском. Далее – по списку.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az