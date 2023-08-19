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Главное Экономика

Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности увеличения взаимных инвестиций

Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности увеличения взаимных инвестиций

Согласно данным минэкономики Азербайджана, замминистра экономики Сахиб Мамедов встретился с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбеком Хамраевым.

В ходе встречи Мамедов подчеркнул, что обе страны придают особое значение успешному развитию двусторонних отношений и имеются большие возможности для расширения сотрудничества в сфере торговли. Положения, содержащиеся в межправительственном соглашении о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, служат увеличению взаимных инвестиций и товарооборота, укреплению экономического сотрудничества.

В свою очередь Хамраев подчеркнул заинтересованность Узбекистана в реализации совместных проектов с Азербайджаном в различных направлениях.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались реализуемые меры по укреплению экономического сотрудничества.

Отметим, что согласно данным Агентства статистики Узбекистана, товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил 181,2 миллиона долларов (рост 52,4 процента по сравнению с показателем 2021 года).

По состоянию на первое июля 2023 г. в Узбекистане действуют 204 предприятия с участием азербайджанского капитала Азербайджана (в 2017 г. – 71), из них 67 совместных и 137 иностранных предприятий. С начала текущего года создано 21 предприятие.

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