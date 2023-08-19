Хикмет Гаджиев: Определение судьбы пропавших без вести является неотъемлемой частью мирного процесса

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Установлены личности 15 пропавших без вести, останки которых были найдены в местах массового захоронения. Армения до сих пор отказывается предоставлять геолокацию массовых захоронений, где 4000 азербайджанцев подверглись пыткам, бесчеловечному обращению и были убиты в армянских лагерях для военнопленных во время Первой Карабахской войны. Об этом написал в «Х» помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что дочери Гусейнова Гюльверди, одного из 15 человек, чьи останки были найдены, были очень рады, что спустя 30 лет смогли предать останки отца земле.

«Определение судьбы пропавших без вести является неотъемлемой частью послевоенного мирного процесса. Но Армения продолжает скрывать, отрицать эти факты», – добавил помощник президента.