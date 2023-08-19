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Эксперты Die Zeit заявили о решающей фазе украинского контрнаступления

Эксперты Die Zeit заявили о решающей фазе украинского контрнаступления

Начавшееся более двух месяцев назад украинское контрнаступление вступает в решающую фазу, однако пока Вооруженным силам Украины не удалось прорвать российские рубежи обороны.

«Территория, освобожденная в ходе нынешней кампании, едва превышает средний район Германии», – говорится в публикации немецкого издания Die Zeit.

Издание пишет, что «в последние несколько дней и недель украинцы заметно усилили давление на глубоко укрепившиеся российские войска».

Об усилении давления ВСУ также говорит тот факт, что Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой, отмечают журналисты.

«У Украины есть еще около полутора-двух месяцев для контрнаступления, потому что именно тогда на значительной части страны начинается слякоть», – утверждают авторы материала.

Также уточняется, что ВСУ опираются на сильный артиллерийский огонь и медленно наступающие части пехоты.

«Они либо продвигаются к российским позициям на бронетехнике, либо преодолевают километры пеших переходов. Эта тактика экономит дорогую технику, такую как танки, полученные от Запада, но приводит к дорогостоящим боям и большому расходу артиллерийских боеприпасов», – говорится в публикации.

Также в материале утверждается, что Украина на сегодня выпускает значительно больше артиллерийских снарядов, чем за всю войну.

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