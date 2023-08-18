В Азербайджане установлены личности 15 человек, чьи останки найдены в массовых захоронениях |
Минобороны показало, как армянские боевики перевозят оружие и мины в машинах скорой помощи (видео) |
Москву атаковал беспилотник (видео) |
В Физули отправились первые 23 семьи |
СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине |
Украинский морской дрон попытался атаковать российские корабли |
Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги |
В Турции отреагировали на незаконный досмотр сухогруза Şükrü Okan Россией |
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь |
Главное Политика

Сийярто анонсировал визит Алиева в Будапешт

Сийярто анонсировал визит Алиева в Будапешт

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит президентов Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, а также экс-премьеров Чехии, Австрии и Словении в Будапешт на выходных, 19–20 августа. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь, в Будапеште, будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Туркмении», — рассказал министр в ходе пресс-конференции.

По его информации, собравшиеся будут обсуждать энергетическую безопасность, войну в Украине и борьбу с незаконной миграцией.

Теги:
Из этой рубрики
Сийярто анонсировал визит Алиева в Будапешт
Политика

Сийярто анонсировал визит Алиева в Будапешт

2023/08/18, 16:15
Посол США в Армении побывала на условной границе с Азербайджаном
Политика

Посол США в Армении побывала на условной границе с Азербайджаном

2023/08/18, 13:56
Вучич ждет встречи с Эрдоганом для улучшения отношений с Турцией
Политика

Вучич ждет встречи с Эрдоганом для улучшения отношений с Турцией

2023/08/18, 13:35
Москва и Пекин подпишут совместные документы во время визита Путина в Китай
Политика

Москва и Пекин подпишут совместные документы во время визита Путина в Китай

2023/08/18, 13:01
Спецпредставитель президента Амирбеков находится с визитом в Китае
Политика

Спецпредставитель президента Амирбеков находится с визитом в Китае

2023/08/18, 12:38
Президент принял верительные грамоты у послов КНДР, Таджикистана и Колумбии
Политика

Президент принял верительные грамоты у послов КНДР, Таджикистана и Колумбии

2023/08/18, 11:46
Тойво Клаар обсудил в Ереване усилия ЕС по поддержке мирного процесса в регионе
Политика

Тойво Клаар обсудил в Ереване усилия ЕС по поддержке мирного процесса в регионе

2023/08/18, 09:52
Кулеба отрицает китайскую угрозу интересам Украины
Политика

Кулеба отрицает китайскую угрозу интересам Украины

2023/08/18, 00:45
Искендеров: Мир больше не поддается на армянскую пропаганду
Политика

Искендеров: Мир больше не поддается на армянскую пропаганду

2023/08/17, 21:58