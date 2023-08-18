Сийярто анонсировал визит Алиева в Будапешт

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Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит президентов Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, а также экс-премьеров Чехии, Австрии и Словении в Будапешт на выходных, 19–20 августа. Его слова передает РИА Новости.

«Здесь, в Будапеште, будут президенты Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Туркмении», — рассказал министр в ходе пресс-конференции.

По его информации, собравшиеся будут обсуждать энергетическую безопасность, войну в Украине и борьбу с незаконной миграцией.