Германия отказала в убежище гражданам Азербайджана с видом на жительство в Украине

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Наблюдается рост числа граждан Азербайджана, эмигрировавших в Германию в поисках убежища по причине российско-украинской войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) Германии.

Сообщается, что за первые 7 месяцев 2023 года в федеральное ведомство в общей сложности обратилось за убежищем 1016 граждан Азербайджана. Из них 852 обратились впервые, 164 – повторно. Большинство обратившихся составляли граждане Азербайджана с правом проживания в Украине.

Только 28 обратившимся был предоставлен статус беженца по Женевской Конвенции, в то время как 387 гражданам в предоставлении убежища отказали, принято решение об их добровольном возвращении в страну, гражданами которой они являются.

В BAMF отметили, что в январе-июле 2023 года в Германию для получения убежища обратились 188 967 человек (175 272 человека впервые, 13 695 – повторно). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (98 395 обратившихся впервые) это на 78,1% больше. В 2023 году 13 808 поданных впервые обращений о получении убежища касались детей младше 1 года.