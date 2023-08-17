Олигарх Фархад Ахмедов обиделся на «Минвал» и обратился в суд |
Nə oldu, Paşinyan?! |
СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу |
МИД Азербайджана о заседании Совбеза ООН: использование дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом |
Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско |
Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото) |
Акция азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН (фото) |
Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото) |
Гаджиев: Данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников |
Главное Общество

Германия отказала в убежище гражданам Азербайджана с видом на жительство в Украине

Германия отказала в убежище гражданам Азербайджана с видом на жительство в Украине

Наблюдается рост числа граждан Азербайджана, эмигрировавших в Германию в поисках убежища по причине российско-украинской войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF) Германии.

Сообщается, что за первые 7 месяцев 2023 года в федеральное ведомство в общей сложности обратилось за убежищем 1016 граждан Азербайджана. Из них 852 обратились впервые, 164 – повторно. Большинство обратившихся составляли граждане Азербайджана с правом проживания в Украине.

Только 28 обратившимся был предоставлен статус беженца по Женевской Конвенции, в то время как 387 гражданам в предоставлении убежища отказали, принято решение об их добровольном возвращении в страну, гражданами которой они являются.

В BAMF отметили, что в январе-июле 2023 года в Германию для получения убежища обратились 188 967 человек (175 272 человека впервые, 13 695 – повторно). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (98 395 обратившихся впервые) это на 78,1% больше. В 2023 году 13 808 поданных впервые обращений о получении убежища касались детей младше 1 года.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку ограничат движение на части центральной дороги
Общество

В Баку ограничат движение на части центральной дороги

2023/08/17, 15:01
Завтра в Баку будет 37 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет 37 градусов тепла

2023/08/17, 14:31
Ильхам Алиев выделил 80 млн манатов на восстановление Кяльбаджара
Общество

Ильхам Алиев выделил 80 млн манатов на восстановление Кяльбаджара

2023/08/17, 14:10
Германия отказала в убежище гражданам Азербайджана с видом на жительство в Украине
Общество

Германия отказала в убежище гражданам Азербайджана с видом на жительство в Украине

2023/08/17, 13:07
В Ходжавенде уничтожили 2 тонны конопли
Общество

В Ходжавенде уничтожили 2 тонны конопли

2023/08/17, 12:48
Азер Аллахверанов: Азербайджанские мигранты, занятые в сфере торговли, не пострадают
Общество

Азер Аллахверанов: Азербайджанские мигранты, занятые в сфере торговли, не пострадают

2023/08/17, 12:16
Похоронены азербайджанцы, раздавленные в Украине российским танком
Общество

Похоронены азербайджанцы, раздавленные в Украине российским танком

2023/08/17, 11:44
В Азербайджане ликвидированы еще две политические партии
Общество

В Азербайджане ликвидированы еще две политические партии

2023/08/17, 11:33
Оштрафованы владельцы центров отдыха, портившие экологию
Общество

Оштрафованы владельцы центров отдыха, портившие экологию

2023/08/17, 11:29