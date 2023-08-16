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Китай рекордно закупился нефтью у конкурента России – Ирана

Китай рекордно закупился нефтью у конкурента России - Ирана

В августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 миллиона баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Для сравнения, в первые семь месяцев года Китай импортировал в среднем по 917 тысяч баррелей иранской нефти в день. Но с конца июня стоимость эталонной марки Brent поднялась на одну пятую, поэтому КНР — крупнейший импортер нефти — стала наращивать закупки сырья, продаваемого со скидкой.

По словам трейдеров, два основных иранских сорта сейчас торгуются с дисконтом более 10 долларов за баррель по отношению к Brent. Кроме того, цены у иранских производителей гораздо ниже, чем у их конкурентов из России.

По словам старшего аналитика нефтяных рынков Kpler Хомаюна Фалакшахи, во избежание американских санкций иранская нефть часто фиксируется в правительственных данных Китая как поступающая из Малайзии. Кроме того, некоторые независимые нефтеперерабатывающие заводы из провинции Шаньдун могут «маскировать» ее под битумную смесь, чтобы не расходовать свою квоту на импорт нефти.

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