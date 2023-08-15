Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса

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Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, это поможет Китаю обеспечить продовольственную безопасность и выйти на международный рынок, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Завод по производству культивированного мяса имеет биореактор объемом 2 тысячи литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее 100 долларов за килограмм при сохранении высокого качества, говорится в сообщении.

«Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год», – приводит издание слова гендиректора компании CellX Ян Цзыляна.

По словам главы компании, позже в этом году компания CellX обратится к США и Сингапуру для получения разрешения на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день только в этих странах одобрена продажа выращенного в лаборатории мяса. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.

Как утверждает SCMP, создание пилотной версии завода является прорывом для Китая. Перед страной стоит задача – найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 миллиарда человек.

В январе 2022 года министерство сельского хозяйства КНР опубликовало пятилетний сельскохозяйственный план. Тогда в документе впервые упоминались различные инновационные продукты, среди которых было и культивированное мясо.