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Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса

Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса

Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, это поможет Китаю обеспечить продовольственную безопасность и выйти на международный рынок, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Завод по производству культивированного мяса имеет биореактор объемом 2 тысячи литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее 100 долларов за килограмм при сохранении высокого качества, говорится в сообщении.

«Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год», – приводит издание слова гендиректора компании CellX Ян Цзыляна.

По словам главы компании, позже в этом году компания CellX обратится к США и Сингапуру для получения разрешения на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день только в этих странах одобрена продажа выращенного в лаборатории мяса. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.

Как утверждает SCMP, создание пилотной версии завода является прорывом для Китая. Перед страной стоит задача – найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 миллиарда человек.

В январе 2022 года министерство сельского хозяйства КНР опубликовало пятилетний сельскохозяйственный план. Тогда в документе впервые упоминались различные инновационные продукты, среди которых было и культивированное мясо.

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