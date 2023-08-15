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Шойгу допустил пересмотр решения о применении кассетных боеприпасов

Шойгу допустил пересмотр решения о применении кассетных боеприпасов

Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в связи с нарушением норм международного гуманитарного права со стороны Киева, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», – заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что данная гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов.

«Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление в Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», – сказал Шойгу.

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