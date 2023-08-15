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Манат отмечает свой День рождения

Манат отмечает свой День рождения

15 августа 1992 года в Азербайджане была введена национальная денежная единица.

В августе 1992-го года выпущены в оборот денежные единицы с номиналом 1, 10 и 250 манатов, в ноябре 5, 10, 20 и 50 копеек, в декабре 5 манатов, в марте 1993-го года 50, 100, 500 и 1000 манатов.

Первая денежная эмиссия Азербайджана была напечатана Центробанком Франции.

Напечатанные в 1992-ом году бумажные деньги с номиналом 1, 10 и 250 манатов имели простой дизайн, на лицевой стороне была напечатана «Девичья башня», а на обратной стороне, обрамленной национальным орнаментом, напечатаны слова «Национальный Банк Азербайджана».

В 1993-ем году Национальный Банк напечатал и пустил в оборот бумажные деньги с номиналом 1, 5, 50, 100, 500 и 1000 манатов. В это время изображения бумажных денег в 1 и 10 манатов были изменены и приведены в соответствие с 5, 50 и 100 манатными деньгами.

В 1994-ом году впервые были напечатаны бумажные деньги достоинством 10000 манатов. В 1996-ом году были пущены в оборот 50000 манатные банкноты, которые в то время имели самый большой номинал.

С 1 января 2006 года в Азербайджане был выпущен новый манат по курсу 1 новый манат = 5000 старых манатов.

Новый и старый манат находились в совместном обращении на территории страны до 1-го января 2007-го года. После этого новый манат остался единственной валютой в денежном обращении страны и является таковой по сей день.

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