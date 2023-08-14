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Заявление AQTA о прекращении деятельности «Wolt Азербайджан»

Заявление AQTA о прекращении деятельности "Wolt Азербайджан"

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) прояснило информацию, распространяемую на некоторых сайтах и в социальных сетях в связи с прекращением деятельности ООО «Wolt Азербайджан».

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Отмечается, что, как сообщается в официальном сообщении Агентства, решение касается конкретных направлений, связанных с недостатками, обнаруженными при доставке (транспортировке) продуктов питания.

В ведомстве отмечают, что ограничение распространяется на такие направления, как несоблюдение горячей и холодной цепей при доставке пищевых продуктов потребителям, конкретно выявленные при проверке, нарушения температурного режима продуктов и правил товарного соседства, несоблюдение дезинфекционных работ в транспортных средствах, осуществляемых с несоответствующими требованиям термосумками, непрохождение лицами, участвующими в доставке пищевых продуктов, медицинского освидетельствования.

Заявляем, что в целом требования законодательства должны соблюдаться на всех этапах пищевой цепочки.

Так, нарушение требований любого законодательства, касающихся перевозки, хранения пищевых продуктов, особенно в жаркие летние месяцы, может привести к серьезным осложнениям для здоровья человека.

Агентство продолжит работу в этом направлении и еще больше расширит меры контроля.

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