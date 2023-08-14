Завтра в Баку будет 40-градусная жара

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15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ночью и утром будет слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных местах возможны ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем 35-40°, местами 41-42° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 28-33° тепла.