Новобранцы приняли присягу (фото, видео)

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В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, в Сухопутных войсках, Отдельной Общевойсковой Армии, Военно-Воздушных Силах, а также в других видах войск, отдельных воинских частях и в специальных военно-учебных заведениях состоялись церемонии принятия присяги новобранцами. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В церемониях приняли участие члены семей шехидов, командование воинских частей, представители местных органов исполнительной власти и общественности, ветераны и родители солдат.

Сначала на плац было вынесено боевое знамя, прозвучал Государственный гимн, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Затем новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

Выступившие на торжественных церемониях пожелали новобранцам быть верными Родине, государству, Верховному главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, дисциплинированно, глубоко освоить секреты оружия и техники, постоянно совершенствовать свои боевые навыки, точно и своевременно выполнять приказы и распоряжения командно-начальствующего состава, быть готовыми в любой момент к бою во имя защиты наших земель.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

После завершения официальной церемонии были проведены культурно-массовые мероприятия для личного состава, родители ознакомились с условиями, созданными в воинских частях.