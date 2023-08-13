Азербайджан нарастил своповые поставки туркменского газа через Иран

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Азербайджан увеличил своповые поставки туркменского газа через Иран с 4,5-5 млн кубометров до 7-7,5 млн кубометров в сутки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес.

«Что касается поставок туркменского газа через территорию Ирана, надо смотреть наши контракты. Но, согласно договоренностям, мы 4,5-5 млн кубометров в сутки своповых поставок ведем в Азербайджан. Сейчас своповые поставки увеличились до 7-7,5 млн кубометров. Именно по тем соглашениям, которые есть между Туркменистаном и Азербайджаном. Потенциал для своповых поставок на серахской линии – до 20 млн кубометров в сутки», – сказал он.