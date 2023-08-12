Оценена эффективность Среднего коридора в транспортном сообщении между Европой и Азией

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Общий объем инвестиций, необходимых для значительного улучшения Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), оценивается примерно в 18,5 млрд евро.

Согласно исследованию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), эти потребности в инвестициях связаны с восстановлением и модернизацией железнодорожной и автомобильной сети, расширением подвижного состава, увеличением пропускной способности портов, улучшением пунктов пересечения границы, мультимодальных логистических центров и вспомогательных сетевых соединений во всех пяти странах Центральной Азии, передает Report.

Выявленные инвестиционные потребности учитывают собственные потребности, приоритеты, возможности и конкретные условия каждой страны Центральной Азии.

Согласно исследованию наземных транспортных коридоров между Европой и Азией, общий объем торговли между ЕС и Центральной Азией за последнее десятилетие вырос на 38,8%, с 34,2 млрд евро в 2012 году до 47,5 млрд евро в 2022 году, при этом две трети общего объема торговли приходится на импорт в ЕС.

Основными продуктами, импортируемыми ЕС, являются минеральные продукты, недрагоценные металлы и изделия из них, а также химические и сопутствующие товары (92% всего экспорта ЕС). Основными статьями экспорта ЕС в Центральную Азию являются машины и приборы, химическая или смежная продукция, а также транспортное оборудование (70,7% от общего объема экспорта ЕС).

«Несмотря на рост торговли между Европой и Центральной Азией, Китай является крупнейшим поставщиком грузов между Европой и Азией. Он также является одним из двух крупнейших торговых партнеров ЕС. Исторически сложилось так, что большая часть торговли товарами между Европой и Китаем осуществлялась морскими путями (по оценкам, около 80-85% всех объемов торговли между ЕС и Китаем), при этом на наземные виды транспорта приходилось около 10%, а на воздушный транспорт — около 10%», – говорится в отчете.

Сухопутные перевозки между Азией и Европой осуществляются по трем основным коридорам.

Северный коридор между Азией и Европой проходит из Китая через Казахстан, Россию и Беларусь, а затем входит в ЕС через Польшу. Поезда также следуют через Монголию или напрямую через Россию по Транссибирской магистрали. Этот маршрут имеет длину около 10 тысяч км, а время в пути составляет в среднем 14 дней.

Транскаспийский международный транспортный маршрут соединяет Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море. Товары поступают на Кавказ через Бакинской порт, и продолжают свой путь в Грузию, откуда можно выбрать два альтернативных маршрута, прежде чем попасть в ЕС через Болгарию или Румынию: наземный маршрут через Турцию или морской путь через Черное море. Хотя он короче Северного коридора (7 000 км), в настоящее время он включает непредсказуемые сроки, которые могут варьироваться от 14 до 45 дней, но могут занять до 60 дней в зависимости от обстоятельств, отмечают аналитики ЕБРР.

Южный коридор проходит через Кыргызстан или Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турцию, прежде чем попасть в Европу через Болгарию или Грецию. Как отмечается в исследовании, другой потенциальный маршрут по Южному коридору проходит через Афганистан и Среднюю Азию и далее в ЕС через Кавказ, но этот вариант не оценивался для целей настоящего исследования по геополитическим причинам. Это наземный коридор, который в основном предпочитают автомобильные перевозчики, поскольку он позволяет избежать пересечения Каспийского моря и связанных с этим проблем, включая неэффективность портов и ограниченное и непредсказуемое время переправы. Отмечается, что время транзита составляет около 14-20 дней для пунктов назначения, не входящих в ЕС, но может занять 60 дней и более.

Несмотря на стратегическое положение региона и его способность выступать в качестве сухопутного моста между двумя континентами, частые сбои в работе, задержки (в основном связанные с пересечением Каспийского и Черного морей) и многочисленные пункты пересечения международных границ с несогласованными транзитными процедурами препятствуют контейнерным перевозкам и приводят к транспортировке в основном нечувствительных ко времени товаров по центральноазиатским коридорам», – отмечает ЕБРР.

Согласно оценке, Средний коридор определен как наиболее устойчивое транспортное сообщение между Европой и Центральной Азией.

«Благодаря своей двухуровневой зоне охвата – 300 км к северу и югу, Средний коридор охватывает все основные экономические и населенные центры Центральной Азии и обеспечивает связь внутри региона и с Европой через ключевые транспортные сети. Этот маршрут имеет наибольший потенциал для дальнейшего развития, так как позволяет не только развивать транспортную сеть, но и может поддерживать региональное развитие в Центральной Азии. Этот регион имеет разветвленную транспортную сеть, которая может служить основой для дальнейшего регионального сотрудничества и скоординированной реализации проектов», – говорится в исследовании.