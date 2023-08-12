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Москва огрызнулась на Баку устами Карасина за поддержку Украины

Москва огрызнулась на Баку устами Карасина за поддержку Украины

Послу Азербайджана в Киеве Сеймуру Мардалиеву «стоит быть сдержаннее» в своих заявлениях о России, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

В своем Telegram-канале он отметил, что Баку «остается дружественным для Москвы».

«При всем профессиональном уважении к дипломатической публичности я бы все-же рекомендовал послу дружественного Азербайджана на Украине Мардалиеву быть более сдержанным в высказываниях об «агрессии России». Его информация о «политических обязательствах финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине» нуждаются в дополнительном изучении», – важно заявил он.

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