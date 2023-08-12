Отменен годовой лимит по ОМС по ряду медицинских услуг

236 Просмотров

Согласно «Пакету услуг по обязательному медицинскому страхованию» определены условия оказания медицинских услуг, требующих установки системы кохлеарных имплантатов и внутрисуставных эндопротезов.

Это нашло отражение в подписанном премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым постановлении «О внесении изменений в «Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию»».

Согласно постановлению, возрастной предел застрахованного лица с врожденной двусторонней сенсоневральной тугоухостью тяжелой степени устанавливается с 5 лет, а возрастной предел застрахованного лица с двусторонней сенсоневральной тугоухостью поздней тяжелой степени – до 65 лет. До сегодняшнего дня возрастной предел для застрахованных лиц с поздней двусторонней сенсоневральной тугоухостью тяжелой степени устанавливался до 40 лет.

Также новым постановлением снято ограничение на годовое количество операций по кохлеарной имплантации и установке внутрисуставных эндопротезов, гарантируемых Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в течение календарного года.

Отметим, что ранее этот лимит составлял 300 операций в год.