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Главное Общество

Отменен годовой лимит по ОМС по ряду медицинских услуг

Отменен годовой лимит по ОМС по ряду медицинских услуг

Согласно «Пакету услуг по обязательному медицинскому страхованию» определены условия оказания медицинских услуг, требующих установки системы кохлеарных имплантатов и внутрисуставных эндопротезов.

Это нашло отражение в подписанном премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым постановлении «О внесении изменений в «Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию»».

Согласно постановлению, возрастной предел застрахованного лица с врожденной двусторонней сенсоневральной тугоухостью тяжелой степени устанавливается с 5 лет, а возрастной предел застрахованного лица с двусторонней сенсоневральной тугоухостью поздней тяжелой степени – до 65 лет. До сегодняшнего дня возрастной предел для застрахованных лиц с поздней двусторонней сенсоневральной тугоухостью тяжелой степени устанавливался до 40 лет.

Также новым постановлением снято ограничение на годовое количество операций по кохлеарной имплантации и установке внутрисуставных эндопротезов, гарантируемых Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в течение календарного года.

Отметим, что ранее этот лимит составлял 300 операций в год.

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