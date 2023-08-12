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В Азербайджане сохранится 44-градусная жара

В Азербайджане сохранится 44-градусная жара

Обнародован прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в МЭПР.

Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем 37-40°, местами 41-42° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Днем в некоторых высокогорных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 35-40°, местами 42-44° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 29-34° тепла.

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