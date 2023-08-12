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Азербайджан – движущая сила, направленная на расширение Среднего коридора

Азербайджан – движущая сила, направленная на расширение Среднего коридора

Азербайджан является движущей силой, способствующей развитию торговых и инвестиционных связей, направленных на расширение Центрально-транскаспийской сети (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова.

«Азербайджан является движущей силой, способствующей развитию торговых и инвестиционных связей, направленных на расширение Центрально-транскаспийской сети на Южный Кавказ и на запад до Европы. Он добился значительных успехов в развитии паромной, портовой и другой транспортной инфраструктуры», – подчеркнул посол.

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