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«Голодающие» в Ханкенди армяне утраивают пышные сытые свадьбы

"Голодающие" в Ханкенди армяне утраивают пышные сытые свадьбы

Армяне, которые утверждают, что переживают «гуманитарный кризис» в Ханкенди, устраивают пышные свадебные торжества.

Об этом написал в социальной сети X  посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

«Каждый раз, когда я вижу видео армянских свадебных торжеств из Ханкенди, этих счастливых молодых армян, которые поют и танцуют, мое сердце наполняется радостью и гордостью за мою страну, где все этнические меньшинства живут в мире и согласии», – написал он.

Посол подчеркнул, что конфликт исчерпан, и Армения не может изменить ход истории.

 

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