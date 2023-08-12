Еще 22 семьи переехали в Агалы (фото)

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Еще 106 человек переселены в село Агалы Зангиланского района.

11 августа из поселка Масазыр Абшеронского района в село Агалы Зангиланского района был отправлена очередная колонна переселенцев: 22 семьи-106 человек, временно поселившихся ранее пор в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, начнут жить на родине. Это жители сел Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3, полностью разрушенных армянами в период оккупации.

Жители Агалы выразили благодарность президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, доблестной азербайджанской армии, спасшей наши земли от оккупации, нашим героическим солдатам и офицерам.

Распределение домов осуществлялось по жребию на основе действующих в настоящее время Правил предоставления новых жилых помещений вынужденным переселенцам, на принципах прозрачности и справедливости. Жеребьевка состоялась 4 августа в департаменте репатриации Госкомитета.

В церемонии приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района и другие официальные лица.

Таким образом, количество семей, постоянно проживающих в селе Агалы, достигнет 108 (526 человек). Переселение в село будет продолжено.