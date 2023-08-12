Хикмет Гаджиев – Дэвиду Игнатиусу: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! |
Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео) |
Министр Набиев встретился с Маском |
6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото) |
Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны |
Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства |
Украинские дети побывали в Шамахы (фото) |
Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна |
Баку отреагировал на статью «Коммерсанта» |
Главное Общество

Еще 22 семьи переехали в Агалы (фото)

Еще 22 семьи переехали в Агалы (фото)

Еще 106 человек переселены в село Агалы Зангиланского района.

11 августа из поселка Масазыр Абшеронского района в село Агалы Зангиланского района был отправлена очередная колонна переселенцев: 22 семьи-106 человек, временно поселившихся ранее пор в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, начнут жить на родине. Это жители сел Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3, полностью разрушенных армянами в период оккупации.

Жители Агалы выразили благодарность президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, доблестной азербайджанской армии, спасшей наши земли от оккупации, нашим героическим солдатам и офицерам.

Распределение домов осуществлялось по жребию на основе действующих в настоящее время Правил предоставления новых жилых помещений вынужденным переселенцам, на принципах прозрачности и справедливости. Жеребьевка состоялась 4 августа в департаменте репатриации Госкомитета.

В церемонии приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, исполнительной власти Зангиланского района и другие официальные лица.

Таким образом, количество семей, постоянно проживающих в селе Агалы, достигнет 108 (526 человек). Переселение в село будет продолжено.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане сохранится 44-градусная жара
Общество

В Азербайджане сохранится 44-градусная жара

2023/08/12, 12:25
МИД Азербайджана поздравил молодежь во всем мире
Общество

МИД Азербайджана поздравил молодежь во всем мире

2023/08/12, 11:44
В пакет услуг ОМС добавлены новые медицинские услуги
Общество

В пакет услуг ОМС добавлены новые медицинские услуги

2023/08/12, 11:11
Обнародованы условия предоставления медуслуг, требующих трансплантации
Общество

Обнародованы условия предоставления медуслуг, требующих трансплантации

2023/08/12, 11:00
МЧС вновь обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
Общество

МЧС вновь обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах

2023/08/12, 10:00
В Гарадаге найдено тело утонувшего в море подростка
Общество

В Гарадаге найдено тело утонувшего в море подростка

2023/08/12, 09:42
Еще 22 семьи переехали в Агалы (фото)
Общество

Еще 22 семьи переехали в Агалы (фото)

2023/08/12, 09:00
Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео)
Общество

Лишенный гражданства террорист нелегально проник в Азербайджан и был арестован (видео)

2023/08/12, 00:05
6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото)
Общество

6 человек пострадали в тяжелой автоаварии в Агстафинском районе (фото)

2023/08/11, 22:58