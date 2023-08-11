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Украинские дети побывали в Шамахы (фото)

Украинские дети побывали в Шамахы (фото)

При организации Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась экскурсия в Шамахы 30 украинских детей, которые приехали в нашу страну, размещены в лагерях и привлечены к реабилитационным мероприятиям.

Украинские дети ознакомились с природой, посетили сафари-парк в Шамахы, информирует «Репорт».

Гости были проинформированы об истории Шамахы, памятниках, богатой природе, обычаях и традициях, отражающих в себе древность и современность.

Дети осмотрели территорию сафари-парка, смогли увидеть бизонов и оленей, завезенных в парк из-за границы. В то же время для детей был организован тур по высокогорным территориям Шамахы, где они воочию увидели завораживающую красоту этих мест.

Украинские дети отметили, что остались довольны организованной для них экскурсией.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации наряду со столицей, украинские дети также знакомятся с регионами. До поездки в Шамахы они совершили экскурсию в Исмаиллы, Габалу и Шеки. Процесс проводится с целью стабилизации эмоционального состояния детей, а также обеспечения их интеграции в общество. Дети также участвуют в психосоциальных тренингах, курсах английского языка, обучаются национальным танцам и посещают мастер-классы.

Следующие дни лагеря пройдут в Баку.

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