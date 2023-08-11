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AZAL увеличит число чартерных рейсов в Египет

AZAL увеличит число чартерных рейсов в Египет

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» в партнерстве с туроператором PASHA Travel увеличит количество чартерных рейсов в Египет. Об этом говорится в сообщении AZAL.

Начиная с 4 ноября, рейсы из Баку в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам.

Шарм-эль-Шейх известен своей развитой туристической инфраструктурой, красивыми коралловыми пляжами и славится круглогодичным туристическим сезоном.

Авиабилеты на эти рейсы можно приобрести на сайте www.azal.az, через мобильное приложение AZAL и в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Путевки в Египет также доступны к продаже во всех туристических агентствах Азербайджана.

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