Возобновлено судебное расследование по делу Салима Муслимова

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Продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова, сообщает АПА.

Судебное расследование в Бакинском суде по тяжким преступлениям, проходившем под председательством судьи Фаига Ганиева, было возобновлено, поскольку состав судей, участвовавших в процессе, изменился. В процессе принял участие и сам бывший министр Салим Муслимов. Один из адвокатов, защищающих права обвиняемого, подал ходатайство об отказе от участия, и ходатайство было удовлетворено.

Отметим, Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.