Температура в Баку на 5 градусов выше климатической нормы

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По данным Национальной гидрометеорологической службы на 9:00 11 августа на территории республики установилась жаркая погода.

Как передает Служба, максимальная температура воздуха в Баку 10 августа была на 5 градусов выше климатической нормы. В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гянджа-Газахской зоне температура поднялась до 40 градусов, в Нахчыване и низменных районах – до 42, а в горных районах – до 34.

Жаркая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до середины августа, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 37-40, местами 41-42, в низменных районах 38-40, местами 42-44 градуса тепла.