ВВС: У России возникли серьезные проблемы с производством ракет

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Военной промышленности России пришлось вспоминать технологии СССР для производства ракет после того, как система обхода санкций по закупке микрочипов начала давать сбои, рассказали BBC западные чиновники.

«Российский импорт полупроводников, который начал расти в конце прошлого года, снова сократился на две трети с января по февраль 2023 года, вынуждая полагаться на низкокачественные заменители, такие как микросхемы с 40% брака», — отметил один из собеседников издания.

Большая часть российских вооружений, включая баллистические и крылатые ракеты, содержит электронные компоненты. Однако производятся они не в России, где отсутствует собственная компонентная база, а в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Японии, Израиле и Китае.

Микрочипы и процессоры составляют около половины компонентов российского вооружения, а около двух третей из них произведены американскими компаниями, в том числе Analogue Devices, Texas Instruments и Intel, выяснили в Киевской школе экономики совместно с Международной рабочей группой Ермака— Макфола по российским санкциям.

Поскольку компоненты подлежат экспортному контролю, Россия получает их не напрямую, а через сеть посредников из третьих стран. Так, по данным Nikkei, 75% американских микрочипов поставляются в Россию через Гонконг или Китай. При этом часть ключевых компонентов была закуплена формально для невоенного использования, к примеру, для российской космической программы.

«Существует множество компаний, готовых пойти на существенный риск, чтобы выполнить требования России о закупках», — говорится в отчете Киевской школы экономики и группы Ермака — Макфола. Подобные компании находятся по всему миру — в Чехии, Сербии, Армении, Казахстане, Турции, Индии и Китае.

Против некоторых из этих компаний западные страны вводят санкции. Так, например, Великобритания ввела ограничения в отношении турецких компаний Turkik Union и Azu International «за их роль в экспорте микроэлектроники в Россию, которая необходима для военной деятельности в Украине».

В мае США, ЕС и Великобритания опубликовали список из 38 «общих высокоприоритетных товаров» и призвали компании по всему миру «проявлять должную осмотрительность, чтобы гарантировать, что конечным пунктом назначения этих товаров не является Россия». В список вошел широкий спектр электронных интегральных схем, полупроводников, лазеров и навигационных приборов.

После этого Турция, в частности, приостановила транзит в Россию определенных товаров, подпадающих под санкции западных стран.

Однако как только компонент оказывается в руках посредника, его становится труднее отследить. В связи с этим старший экономист Киевской школы экономики Бен Хилгенсток предлагает не играть в «кошки-мышки» с поставщиками России, а составить черный список подозрительных посредников.

«Потому что многие производители также не знают, с кем им следует вести дела, а с кем — нет. Это серьезная проблема», — заключил Хилгенсток.