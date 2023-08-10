Россия представит свою сельхозтехнику в Азербайджане

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Выставка российской сельскохозяйственной техники «Россия-Азербайджан: день поля 2023» пройдет в конце августа в Агстафинском районе, говорится в сообщении Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, мероприятие, организованное Министерством промышленности и торговли России, пройдет 25-26 августа на территории Агстафинского агропромышленного комплекса. На выставке будут представлены 14 ведущих российских сельхозпредприятий.

Азербайджанским предпринимателям также будет представлена возможность провести полевые испытания выставочной техники.