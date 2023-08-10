ЦБ ввел новые правила в связи с пластиковыми картами

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Посредством платежных карт, эмитированных на территории Азербайджана, физическими лицами-резидентами за пределами страны в течение календарного месяца установлено обналичивание денежных средств в сумме до 10 тысяч долларов США.

Согласно информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), эти изменения вступили в силу с 9 августа 2023 года.

Также отменены ежедневные лимиты на суммы, переводимые физическими лицами за пределы страны в личных целях, установлен ежемесячный лимит в размере до 20 тысяч долларов США, независимо от формы перевода (без открытия счета или через счет), а также предусмотрена возможность для физических лиц оплачивать транспортные и гостиничные расходы, связанные с поездками за границу, как свои, так и других лиц.