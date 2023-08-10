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Ахмед Алили об антиазербайджанском твите: В женевском офисе ООН пошли противоречивые процессы (фото)

Ахмед Алили об антиазербайджанском твите: В женевском офисе ООН пошли противоречивые процессы (фото)

Женевский офис ООН опубликовал твит касательно лачинской дороги, который вызвал негативную реакцию азербайджанской общественности. Твит был опубликован от имени экспертов ООН, так сказать, в частном порядке, и как бы не отражал позицию указанной организации, которая официально признает территориальную целостность Азербайджана.

Ахмед Алили об антиазербайджанском твите: В женевском офисе ООН пошли противоречивые процессы (фото)

Комментируя Minval.az произошедшее, политолог Ахмед Алили сказал, что не думает, что данный твит отражает позицию ООН.

«Позиция организации выражается официальным заявлением. Видимо, какие-то конкретные люди в женевском офисе ООН симпатизируют армянам и новостям, поступающим из Армении. С другой стороны, возможно, что гражданский сектор Армении работает с этими людьми, а это – результат той работы. Мы видим, что эти люди в офисе заинтересованы в том, чтобы показать свою симпатию армянской стороне. Но ее нельзя считать официальной позицией ООН», – сказал он.

Аналитик добавил, что, очевидно, в женевском офисе ООН пошли какие-то противоречивые процессы: «Сначала твит был удален, затем похожее заявление прозвучало от имени конкретных экспертов. Если твит был удален, значит, было оказано давление на них. Однако восстановление твита говорит о том, что в женевском офисе идет борьба. Возможно, что те, кто стоят за антиазербайджанским заявлением, будут наказаны», – предположил он.

Касаясь нарастающего давления международного сообщества на Азербайджан, аналитик заявил, что Азербайджан имеет иммунитет против него.

«Баку игнорирует такие призывы, и уже выработал определенный механизм действий в подобных ситуациях», – сказал он.

На вопрос о том, когда можно будет считать карабахский вопрос закрытым, он ответил, что пока рано говорить о завершении конфликта.

«Ошибочно считать, что подписание мирного договора – это конец, наоборот, это начало очень долгого и трудного пути, поскольку придется провести большую работу для достижения мира между Арменией и Азербайджаном, особенно на уровне простого общества. В этом вопросе будет необходима роль гражданского общества», – отметил он.

Что касается самого переговорного процесса, то, по его словам, даже несмотря на летний сезон, можно наблюдать дипломатическую активность.

«Регион часто посещают американские и европейские дипломаты, российские дипломаты достаточно активно работают, простоя нет. На данный момент мы можем говорить о том, что на брюссельской и вашингтонской площадках процесс развивается. Однако те месседжи, поступающие из России, о том, что стороны не готовы подписать мирное соглашение, говорят о том, что Москва настроена непозитивно. Но, с другой стороны, мы можем видеть, как поменялась позиция Армении. Если обратить внимание на последние выступления Пашиняна, то заметим, что он говорит уже не как популист, а как стратег, беспокоящийся о будущем своей страны», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев

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