Ахмед Алили об антиазербайджанском твите: В женевском офисе ООН пошли противоречивые процессы (фото)

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Женевский офис ООН опубликовал твит касательно лачинской дороги, который вызвал негативную реакцию азербайджанской общественности. Твит был опубликован от имени экспертов ООН, так сказать, в частном порядке, и как бы не отражал позицию указанной организации, которая официально признает территориальную целостность Азербайджана.

Комментируя Minval.az произошедшее, политолог Ахмед Алили сказал, что не думает, что данный твит отражает позицию ООН.

«Позиция организации выражается официальным заявлением. Видимо, какие-то конкретные люди в женевском офисе ООН симпатизируют армянам и новостям, поступающим из Армении. С другой стороны, возможно, что гражданский сектор Армении работает с этими людьми, а это – результат той работы. Мы видим, что эти люди в офисе заинтересованы в том, чтобы показать свою симпатию армянской стороне. Но ее нельзя считать официальной позицией ООН», – сказал он.

Аналитик добавил, что, очевидно, в женевском офисе ООН пошли какие-то противоречивые процессы: «Сначала твит был удален, затем похожее заявление прозвучало от имени конкретных экспертов. Если твит был удален, значит, было оказано давление на них. Однако восстановление твита говорит о том, что в женевском офисе идет борьба. Возможно, что те, кто стоят за антиазербайджанским заявлением, будут наказаны», – предположил он.

Касаясь нарастающего давления международного сообщества на Азербайджан, аналитик заявил, что Азербайджан имеет иммунитет против него.

«Баку игнорирует такие призывы, и уже выработал определенный механизм действий в подобных ситуациях», – сказал он.

На вопрос о том, когда можно будет считать карабахский вопрос закрытым, он ответил, что пока рано говорить о завершении конфликта.

«Ошибочно считать, что подписание мирного договора – это конец, наоборот, это начало очень долгого и трудного пути, поскольку придется провести большую работу для достижения мира между Арменией и Азербайджаном, особенно на уровне простого общества. В этом вопросе будет необходима роль гражданского общества», – отметил он.

Что касается самого переговорного процесса, то, по его словам, даже несмотря на летний сезон, можно наблюдать дипломатическую активность.

«Регион часто посещают американские и европейские дипломаты, российские дипломаты достаточно активно работают, простоя нет. На данный момент мы можем говорить о том, что на брюссельской и вашингтонской площадках процесс развивается. Однако те месседжи, поступающие из России, о том, что стороны не готовы подписать мирное соглашение, говорят о том, что Москва настроена непозитивно. Но, с другой стороны, мы можем видеть, как поменялась позиция Армении. Если обратить внимание на последние выступления Пашиняна, то заметим, что он говорит уже не как популист, а как стратег, беспокоящийся о будущем своей страны», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев