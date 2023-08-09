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IDEA и ИВ Баку призывают граждан не сорить на общественных пляжах и ломать инвентарь

IDEA и ИВ Баку призывают граждан не сорить на общественных пляжах и ломать инвентарь

Уже четыре года на побережье Абшеронского полуострова, в поселках Бузовна, Новханы, Горадил и Пиршаги, в Сабаильском районе, в пляжной зоне «Ших» – всего в шести местах функционируют общественные пляжи, созданные Общественным объединением IDEA.

Об этом говорится в совместном сообщении Общественного объединения IDEA и Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что эти пляжи созданы в качестве альтернативы существующим частным центрам отдыха и пляжам в прибрежных районах Баку, и жители и гости города очень довольны созданными здесь условиями и, самое главное, возможностью бесплатного пользования этими пляжами. «Как и каждый год, в этом году в преддверии пляжного сезона на общественных пляжах были проведены необходимые работы по благоустройству. Инвентарь, беседки, санитарные узлы и душевые приведены в порядок, проведены текущий ремонт, покраска ряда помещений. Для удобства граждан здесь создана автостоянка, принимаются все дополнительные меры по поддержанию чистоты на пляжах, своевременному вывозу отходов», – говорится в сообщении.

Было отмечено, что, несмотря на созданные условия, и на то что все услуги бесплатные, некоторые граждане не соблюдают чистоту, купаются в море на территории общественного пляжа в состоянии алкогольного опьянения, ломают инвентарь, краны в душевых кабинах, засоряют территорию, несмотря на наличие достаточного количества мусорных контейнеров на пляже, мешая отдыху других граждан. В связи с этим персонал на пляжах, а также сотрудники полиции, несущие здесь службу, проводят просветительские беседы с гражданами, предупреждая тех, кто совершает серьезные нарушения и применяя в случае необходимости административные наказания, говорится в сообщении.

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