Зардушт Ализаде: Чтобы в Карабахе умереть с голоду, нужно иметь особый талант

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Ситуация вокруг Карабаха искусственно накалена Ереваном из-за Лачинского ППП. Ереван и армяне Карабаха через международные, информационные рычаги пытаются давить на Баку. Как известно, армяне выстроили свою стратегию по оказанию давления на Азербайджан вокруг так называемого «гуманитарного кризиса». Давление есть, но результатов нет, поскольку требования Баку законны, и никто не посмеет им возразить. А если и посмеют, то ничего из этого не получится.

Так, политолог Зардушт Ализаде в интервью Minval.az заявил, что для того, чтобы умереть в Карабахе с голоду, нужно иметь особый талант.

– Как вы оцениваете последние события вокруг Карабаха? Как известно, армяне на весь мир кричат о гуманитарном кризисе.

– Так вот о «гуманитарном кризисе» в Карабахе, о котором кричат наши соседи. Я напомню, что Карабах — это чисто сельскохозяйственный регион, там, чтобы умереть с голоду, нужно иметь особый талант. Там и овощи, и фрукты, и животноводство развито — это не Ленинград.

Да, население Ханкенди в каких-то своих действиях ограничено, не имеет внешнего источника обеспечения продовольствием и медикаментами, но это не по вине Азербайджана. Эта история напоминает притчу о Соломоне и двух матерях, которые претендовали на материнство одного ребенка. Тогда Соломон приказал разделить ребенка на две части и та, которая отказалась от такого варианта являлась подлинной матерью. Тогда Соломон отдал ребенка ей.

Армения сейчас спекулирует «голодом» карабахских армян, утверждая, что Ханкенди терпит бедствие. На что Баку отвечает, что никакой блокады не существует, и что все грузы должны проходить через агдамскую дорогу. С юридической точки зрения позиция Азербайджана безупречна. Но с моральной точки зрения, мы проигрываем армянским лобби и диаспорским организациям, потому что армяне — любимый ребенок Запада, они всегда защищали их и будут защищать. В любом случае сейчас идет такая тягомотина. Но у Азербайджана есть сильные козыри, и если он ими воспользуется, то сможет накренить чашу весов в свою пользу.

– Какие козыри мы имеем?

– Вести переговоры с так называемым «руководством» карабахских армян не имеет никакого смысла. Вся верхушка состоит из преступников, Араик, Самвел и все остальные — это преступники, которые защищают свои интересы. Азербайджан может открыто предложить всем карабахским армянам права и привилегии, которые может предоставить. Не давая карабахским армянам никакого официального статуса, в рамках муниципального самоуправления, учредить институты самоуправления, которые были бы привлекательны для всего мира. Таким образом мы показали бы всему миру, что наша цель — это не «геноцид» и «этническая чистка», а обеспечение нормальной жизни армянам, проживающим в Карабахе. Вот и все.

– Недавно директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в своем последнем интервью заявил, что нужны международные механизмы обеспечения армян Карабаха. Что он хотел сказать, когда говорил о международных механизмах?

– А о правах несчастных русских, которые сейчас мучаются в колониях и тюрьмах, он ничего не говорил? Когда русские говорят о правах армян Карабаха, мне это напоминает одну поговорку: медведь идет на тысячу игр ради одной груши. Когда они говорят об этих правах, это означает, что они имеют в виду беспрерывное присутствие российских военных в Карабахе. Им плевать на права армян, на их судьбу, им даже плевать на свой народ, им нужно сохранить свои привилегии и игру.

Азербайджану не следует обращать внимание на русские хотелки. Баку имеет свою повестку и позицию по мирному урегулированию проблем, которые возникают в этом регионе. Эта позиция будет меняться и совершенствоваться по стечению обстоятельств.

Нам надо продолжать идти этой дорогой, и никакого продления мандата РМК не должно быть, и не может быть. Никакого особого статуса армянам Карабаха давать не стоит, но некоторые правила, модели совместного проживания и обеспечения национальной идентичности, местного самоуправления, права и гражданские свободы надо обсуждать. Даже в рамках действующей нашей Конституции эти права можно обеспечить.

– Но армяне Карабаха не идут на контакт с нами, и не хотят слышать нас?

– Нужно сначала через информационное поле объявить им программу. Допустим, от имени группы политологов или гражданского сектора. По пунктам все расписать: что и как у них будет. Для этого не нужны какие-то особые гарантии безопасности. Если отдельные граждане на национальной почве нанесут им вред, то понесут наказание в рамках гражданского и уголовного законодательства.

Что касается языка, пусть они говорят на армянском, но государственный язык – азербайджанский. Они должны изучить его, чтобы иметь более широкие возможности в трудоустройстве и в остальных вопросах. В Баку же живут люди, которые слабо знают государственный язык, говорят на русском. Это как-то мешает им нормально жить? Никак. Люди живут, работают и развиваются. Хотят они школы? Пусть будут школы на армянском языке, но учебники должны пройти проверку Министерства образования Азербайджана на предмет изучения содержания, чтобы армянским детям не рассказывали сказки о таких «героях», как Монте Мелконян и Варужан Карапетян. А так пусть поют свои песни, армянский мугам, хиты, танцуют, ездят, когда хотят в Армению, никто им мешать не будет.

– Как в 2025 году нам избавиться от РМК?

– Элементарно. Азербайджан в 2025 году в письменном виде уведомляет Россию о том, что после 10 ноября 2025 года РМК должны покинуть нашу территорию. Но до того времени мы должны наладить нормальные отношения с карабахскими армянами.

– А что насчет Араика и прочих сепаратистов?

– Араик, Рубен и прочие – никто. Нужно работать с населением. А это – через открытое информационное пространство. Поймите, информация не имеет материальной принадлежности, но эта идея, если она дойдет до широких масс армян Карабаха, и они поймут и поверят нам, она сильнее любого оружия. Тогда их никто не остановит. Надо говорить на уровне простых граждан, информационное пространство открыто.

Говорите с карабахскими армянами и предлагайте им варианты, совместного сосуществования. Если это произойдет, то никакое российское давление нам не страшно. Надо всему миру показать, что нет никакой необходимости в пролонгации деятельности РМК в Карабахе. Мы – победившая страна, и следующий этап развития отношений – шаги по совместному проживанию.

Ниджат Гаджиев

Интервью опубликовано в рамках проекта «44-дневная Отечественная война и ее отражение в социальных сетях» Общественного союза демократии и женских инициатив при финансировании Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

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