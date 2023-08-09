Индия в 11 раз нарастила импорт российской нефти

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Российский экспорт нефти в Индию в январе-мае 2023 года вырос в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 36,9 млн тонн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли Индии.

За пять месяцев Россия поставила в Индию больше нефти (36,8 млн тонн), чем за весь 2022 год (33,4 млн тонн). Таким образом, Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Индию, опережая Ирак (21,4 млн тонн) и Саудовскую Аравию (17,5 млн тонн).

Стремительный рост импорта российской нефти произошел на фоне беспрецедентных санкций со стороны Запада, отмечает издание. После начала войны в Украине ЕС, Великобритания и США ввели запрет на покупку российской нефти, а также установили потолок цены в $60 за баррель.

В результате российские нефтяные компании перенаправили экспортные потоки с европейского на азиатский рынок. Основными покупателями стали Китай и Индия, не присоединившиеся к санкциям.

Однако в последние месяцы объемы поставок российской нефти в Индию снижаются на фоне общего сокращения экспорта из РФ. Это связано с договоренностями в рамках ОПЕК+ о добровольном ограничении добычи, отметили эксперты.

Также наблюдается тенденция к сокращению дисконта на российскую нефть. Если в начале 2023 года он составлял $19 за баррель, то к августу опустился до $5,9, сообщает издание со ссылкой на профильных экспертов.