В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости (фото и видео)

В Азербайджане строится крупнейшая электростанция периода независимости.
Как сообщает ОАО «Азерэнержи», компания быстрыми темпами продолжает работы на электростанции, фундамент которой был заложен в феврале этого года.
Строительство новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт, возводимой на территории ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире, производится специализированными местными компаниями Азербайджана. Контроль за строительством станции осуществляет итальянская консалтинговая компания AFRY и испанская проектная компания IDOM.
По информации представителя консалтинговой компании AFRY Салиха Турана, в настоящее время работы продолжаются с опережением графика на два месяца: «После завершения строительства будет произведен монтаж оборудования».
В ближайшее время газовые турбины и генераторы производства итальянской компании Ansaldo Energia будут погружены на судно и отправлены в Азербайджан.