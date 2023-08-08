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Главное Экономика

Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие экономического сотрудничества

Азербайджан и Кыргызстан обсудили развитие экономического сотрудничества

Проведены обсуждения по вопросу развития сотрудничества между деловыми кругами Азербайджана и Кыргызстана.

Об этом сообщает Агентство по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Состоялась встреча главы AZPROMO Юсифа Абдуллаева с президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темиром Сариевым. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между бизнес-субъектами двух стран, была достигнута договоренность об обмене опытом между двумя структурами.

В ходе встречи также обсуждены потенциальные проекты в рамках Азербайджано-кыргызского фонда развития.

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