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Такие древние, а в сказки верят   

Такие древние, а в сказки верят   

Вот уже 40 лет, как самая авторитетная международная организация ООН обращается к мировой общественности с призывом помочь голодающим детям Сомали, ставшим жертвами нескончаемой гражданской войны. В этом деле ООН помогают международные СМИ, сообщающие о катастрофической нехватке продовольствия в Сомали, о недоедании, которое охватило почти половину населения. Словом, пытаются привлечь внимание к региону, терпящему бедствие.

Но то ли деньги благотворителей оседают в головном офисе ООН – Нью-Йорке и не доходят до Сомали, то ли США не заинтересованы в развитии африканских стран, а потому десятилетиями подогревают межплеменные конфликты, то ли действительно с каждым годом все сложнее выпрашивать денежную помощь, но дети Сомали как голодали, так и продолжают голодать. И это похоже на правду, потому что в нескончаемых вооруженных конфликтах сложно заботиться о качественных медицине, образовании и питании народа.

А в этом году, по прогнозам ООН, более 8 миллионов жителей Сомали испытывают нехватку продовольствия. Помимо Сомали, ситуация стремительно ухудшается в Кении, Эфиопии, Южном Судане и других странах. Но ничего не меняется, это при том, что люди, действительно, голодают, и не одно десятилетие!

Такие древние, а в сказки верят   

А на что рассчитывают армяне своими попытками ввести мировую общественность в заблуждение, и надавить на жалость, используя для своих грязных манипуляций маленьких, несмышленых детей?! И это в век цифровых технологий, когда не стоит особого труда проверить информацию и убедиться в обратном. Эти здоровые, розовощекие, ничего не соображающие малыши, позирующие перед камерой с изображением тортика в руках, совсем не создают впечатления голодающих, в отличие от истощенных сомалийских. И не приведи Господь, чтобы дети голодали, даже если это дети неприятеля.

Такие древние, а в сказки верят   

Этим детям не повезло только с генетикой, а родителей, как известно, не выбирают. Все происходящее очень напоминает образ жизни цыган, которые эксплуатируют детей, заставляя их побираться и воровать, чтобы прокормить взрослых тунеядцев – Арменов, Рубенов, Каренов и прочих голодающих «арцахцев». И, наверное, неслучайно…

Такие древние, а в сказки верят   

Кстати, о Рубенах. Не похож на голодающего и российский миллиардер Рубен Варданян, с недавних пор засевший в Ханкенди. Чрезмерно упитанный вид общественно-политического деятеля «арцаха», раздающего направо и налево интервью иностранным журналистам, указывает на два аспекта: либо он не отказывает себе в чревоугодии и не делится с голодными детьми «арцаха», либо пухнет от голода прямо на глазах, что очень сомнительно.

Такие древние, а в сказки верят   

Неизвестно, в каких академиях учились режиссеры-постановщики этого спектакля, но вместо ожидаемых слез и сочувствия, их постановки вызывают лишь приступы смеха. Чего стоит одна только новость об учительнице Марине Азарян, «присоединившейся к голодовке под названием «Женщины во имя Арцаха» возле офиса ООН в Ереване. Очень насторожило слово «присоединившейся». На фотографии, кроме самой «голодающей» Азарян, никого больше нет. Может, потому что в Ереване больше никого не волнуют «страдания арцахцев»? А может, потому что они знают правду и не хотят кривить душой.

А вот последнее обстоятельство жителям Ханкенди стоило бы принять во внимание, и сделать правильный выбор – интеграцию в состав Азербайджана. Иначе им придется всю жизнь ощущать себя приемышем.

Такие древние, а в сказки верят   

Рамелла Ибрагимхалилова          

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Такие древние, а в сказки верят   
Странности

Такие древние, а в сказки верят   

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