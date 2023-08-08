Арестован задержанный в Турции и доставленный в Азербайджан Фазиль Гасымов

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В отношении задержанного в Турции и доставленного в Азербайджан Фазиля Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Было обеспечено ходатайство следователя на процессе под председательством судьи Халиды Алисой в Наримановском районном суде, сообщает Trend.

В отношении Фазиля Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 12 дней.

Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. Гасымов, задержанный в Турции по делу Губада Ибадоглу, был доставлен в Азербайджан, арестован сотрудниками МВД Азербайджана и передан следствию.