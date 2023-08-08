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Узбекистан заинтересован в запуске Зангезурского коридора

Узбекистан заинтересован в запуске Зангезурского коридора

Узбекистан заинтересован в запуске Зангезурского коридора, сказал во вторник Trend директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзод Холматов.

По его словам, для Узбекистана данный коридор открывает возможности поставки грузов за более короткий промежуток времени на рынки ЕС, в том числе и Азербайджана.

«Учитывая, что товарооборот между Азербайджаном и Турцией ежегодно растет, растет также и важность и значимость данного коридора, так как он значительно сократит расстояние между этими двумя странами по суше, снизит стоимость перевозки грузов, что благоприятно отразится на внешнеторговом обороте», – подчеркнул он.

Холматов также считает, что Узбекистан верит в открытие Зангезурского коридора и страна готова поддержать Азербайджан в реализации этого проекта.

Работы по проектированию железнодорожной линии Горадиз – Агбенд, которая является частью Зангезурского коридора, завершены на 80 процентов, а на участке протяженностью 64,3 километра (из 110,4) уже установлены рельсы и шпалы. Также, завершено строительство 334 инженерных сооружений, 20 из которых являются мостами различных размеров. Ведутся земельные и инженерно-строительные работы на 68-84 километре участка железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

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Узбекистан заинтересован в запуске Зангезурского коридора
Экономика

Узбекистан заинтересован в запуске Зангезурского коридора

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