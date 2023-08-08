Азербайджан и Казахстан рассматривают возможности запуска транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Супса

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Казахстан и Азербайджан рассматривают возможности запуска транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Супса.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмассадам Саткалиев в кулуарах заседания правительства, передает Trend.

«Мы уже достигли договоренностей об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, и обсуждаются возможности запуска поставок по трубопроводу Баку-Супса. Кроме того, как мы сообщали, Казахстан начал поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба»», – отметил Саткалиев.

По словам министра, эти поставки осуществляются в соответствии с ранее заключенными соглашениями относительно транзита казахстанской нефти.