Россельхознадзор не пропустил 36 т малины из Азербайджана

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Сотрудники управления Россельхознадзора по Дагестану задержали на пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном прибывшие из Азербайджана две партии малины общим весом 36 тонн.

Как сообщает Россельхознадзор, в ходе проверок специалисты управления установили факты несоответствия информации маркировок с фитосанитарными сертификатами, что «является нарушением решения комиссии Таможенного союза «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

Грузовые автомобили с подкарантинной продукцией были возвращены в Азербайджан.

В отношении виновных лиц возбуждено административное производство в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».