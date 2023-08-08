Британия ввела санкции против иранских и турецких компаний

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Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 19 позиций, включив в него в том числе иранских физических и юридических лиц, которые якобы оказывают поддержку РФ в оборонной сфере.

Об этом свидетельствует обновленный список на сайте британского правительства.

Рестрикции, в частности, были введены в отношении иранской компании Paravar Pars и подразделений Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями. Также под санкции подпали российская компания по разработке электроники «СМТ-АйЛогик», зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания Stout, которая, по утверждению Лондона, импортирует электронные компоненты, и поставщик высокотехнологичных электронных компонентов «ТестКомплект».

Кроме того, Великобритания ввела санкции против поставляющей беспилотники компании из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading и турецких компаний Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi, занимающихся поставками компьютерных компонентов и технологий для оборонного сектора.