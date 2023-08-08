Завтра в Азербайджане местами будет до 43 градусов тепла

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9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождь. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью оставит 22-27° тепла, днем – 35-38°, местами до 40° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем – 35-40°, местами – 42-43° тепла, в горах ночью – 16-21° тепла, днем – 27-32° тепла.