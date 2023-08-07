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Кулеба попросил у Блинкена ATACMS

Кулеба попросил у Блинкена ATACMS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 7 августа, провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает МИД Украины.

«Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что также Кулеба призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.

Кулеба рассказал, что они также обсудили дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки «формулы мира» и решение по расширению экспорта зерна.

Блинкен отметил, что он обсудил с Кулебой результаты встречи в Саудовской Аравии, а также контрнаступление ВСУ.

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