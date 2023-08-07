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Азербайджанские парапловцы завоевали на мировом первенстве 5 медалей

Азербайджанские парапловцы завоевали на мировом первенстве 5 медалей

Азербайджанские парапловцы завершили чемпионат мира в английском Манчестере с 5 медалями.

Cборная в составе трех спортсменов завоевала на мировом первенстве две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщает «Азертадж».

Роман Салей выиграл золото в заплыве вольным стилем на 100 м, серебро – в заплыве на спине на такую же дистанцию и бронзовые медали – в заплыве вольным стилем на 50 м и в заплыве баттерфляем на 100 м. Вели Исрафилов стал чемпионом мира на дистанции 100 м брассом.

Таким образом, Роман Салей и Вели Исрафилов получили прямую лицензию на XVII летние Паралимпийские игры «Париж-2024».

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