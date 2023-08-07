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Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем 33-38° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 24-29° тепла.

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